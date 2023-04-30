خوفا من ثورانه.. كولومبيا تنصح بإخلاء سكان مناطق قريبة من بركان نشط

أوصت السلطات في كولومبيا، يوم السبت، سكان بلدات قريبة من بركان نشط يصدر هديرا بإخلائها تحسبا لثوران محتمل.

وقال مكتب إدارة الكوارث إنه يعتزم إخلاء المناطق المأهولة التي تقع على بعد 15 كيلومترا من الفوهة الرئيسية لبركان نيفادو ديل رويز الذي يتكون من ثلاث فوهات في جبال الأنديز الكولومبية.

وسُجل تزايد للنشاط الزلزالي في البركان الذي تسبب ثورانه عام 1985 بمقتل 25 ألف شخص في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها كولومبيا.