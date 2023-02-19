ارتفاع عدد قتلى الإعصار غابرييل بنيوزيلندا إلى 11

ارتفع عدد قتلى الإعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 اليوم الأحد مع استمرار فقد آلاف بعد أسبوع من اجتياح الإعصار الجزيرة الشمالية بالبلاد.

واجتاح الإعصار المناطق العليا من الجزيرة الشمالية في 12 فبراير/ شباط قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق.