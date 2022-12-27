حبات البرد البيضاء تغطي شوارع الكويت في مشهد نادر (فيديو)

غطت حبات البرد البيضاء، اليوم الثلاثاء، عدة شوارع في دولة الكويت في مشهد نادر في البلد الخليجي الذي يتأثر حاليا بمنخفض سطحي حراري أدى إلى تكوُن سحب رعدية وركامية نتج عنها هطولات مطرية غزيرة من المتوقع استمرارها حتى يوم غدٍ الأربعاء.

ووثق عدة أشخاص تساقط حبات البرد التي اكتست بها شوارع في المناطق الجنوبية تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يعيشها البلد الخليجي.