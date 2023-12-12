هل يُمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مواجهة تلوث الهواء؟

يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه بارقة أمل واعدة في معالجة مشاكل التلوث الملحة حول العالم، لا سيما أنه في العديد من مدن العالم الصاخبة، يحجب غطاء مستمر من الضباب الدخاني الأفق، ما أدى لبروز الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة لمكافحة التحديات البيئية، وفق ما جاء في تقرير لموقع "Irish Tech News"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، يكمن أحد التطورات الملحوظة في قدرة الذكاء الاصطناعي لمواجهة تعقيدات التدهور البيئي على التنبؤ بديناميكيات جودة الهواء، وهو إنجاز يؤثر، بشكل كبير، على دول أوروبا وآسيا، مضيفًا أنه من خلال الاستفادة من الخوارزميات المعقدة، ونماذج التعلم الآلي، يعالج الذكاء الاصطناعي مجموعة بيانات واسعة تشمل الظروف الجوية والانبعاثات، مما يوفر دقة غير مسبوقة في التنبؤ بأنماط جودة الهواء، وبالتالي وضع إستراتيجيات فعّالة لمكافحة تغير المناخ.

وبينما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين قدراته التنبؤية، يقول موقع "Irish Tech News" في تقريره، إنه لا يظهر كأعجوبة تكنولوجية فحسب، بل كلاعب إستراتيجي في المعركة العالمية ضد التدهور البيئي، إذ يقوم بتوليد أفكار لتمكين صناع القرار، وتوجيه الخطوات الاستباقية في مواجهة التحديات المتنوعة التي يفرضها تغير المناخ.

وأضاف: "بعيدًا عن التوقعات، يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل المشهد الصناعي، ويقدم حلولاً للحد من تلوث الهواء. فمن خلال توفير تحليلات البيانات المتقدمة، يسد الذكاء الاصطناعي الفجوات التي خلّفتها أجهزة الاستشعار التقليدية في الصناعات. ويعمل هذا النهج المبتكر على تقليل استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين العمليات الصناعية، وإدخال ممارسات صديقة للبيئة في بيئات المصانع".