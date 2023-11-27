على مشارف COP28 بالإمارات.. جهود مغربية حثيثة لتحقيق الانتقال الطاقي
على مشارف انطلاق قمة الأطراف COP28 بدولة الإمارات في نهاية الشهر الجاري، أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب سلسلة منشورات عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعراض مسار المغرب نحو تحقيق الانتقال الطاقي وأهداف التنمية المستدامة.
وبحسب ما أوردته الوزارة، يعود انخراط المغرب في الجهود الدولية إلى قمة الأرض التي عُقدت في ريو دي جانيرو سنة 1992، التي مهدت لوعي مبكر للمغرب بمشكلة الاحتباس الحراري.
وبعد مرور ثلاث سنوات على انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو، صادق المغرب على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وبذلك التزم المغرب باعتباره دولة مصادقة بوضع وتنفيذ برامج وتدابير وطنية للتكيف مع التغير المناخي والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.
كما التزم بإعادة حجم انبعاثات الغازات الدفيئة إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990، بالنسبة للدول الصناعية الكبرى، وتبادل المعارف والتكنولوجيا ومواكبة الدول لبعضها البعض في مسار الانتقال نحو اقتصاد أخضر.
وعمد المغرب فور اختتام أشغال مؤتمر الأطراف COP7 بمراكش، للتوقيع على بروتوكول كيوتو، رغم تصنيفه ضمن الدول الأقل إصدارا لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وشكلت مصادقة المغرب في سبتمبر 2016 على اتفاقية باريس للمناخ، مرحلة انتقالية أغلقت صفحة بروتوكول كيوتو، لتضم أهدافا جديدة أبرزها تقديم كل دولة خطة عمل مناخية وطنية، أو ما يعرف باسم المساهمة المحددة وطنياً، عملا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تضمنت إقرار إجراءات مناخية للعمل على ضبط ارتفاع درجة حرارة الكوكب دون 1.5 درجة مئوية، ثم تقديم الدول الصناعية الكبرى للتمويل الكافي إلى الدول النامية لتسريع انتقالها الطاقي وبنائها لاقتصادات مقاوِمَة لآثار التغير المناخي.
بذلك أضحت المحافظة على البيئة تحتل مكانة مهمة في السياسات العمومية للمغرب، باعتباره من أوائل البلدان التي انخرطت في الوعي العالمي بهذه القضية المهمة.
ويخصص المغرب، من سنة إلى أخرى، استثمارات ضخمة للتكيف مع التغيرات المناخية، جاعلا من التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا، ونموذجا جديدا للتنمية.
ومن بين المنجزات التي تم تحقيقها في هذا المجال، نجد إحداث المنصة العالمية للبحث والاختبار والتكوين في مجال الطاقة الشمسية سنة 2017، وكذا معالجة وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير وحدات شمسية في بيئة صحراوية، وتصميم الحلول المبتكرة للتخزين الحراري والكهربائي، وتطوير تطبيقات صناعية للطاقة الشمسية الحرارية.
وعلى صعيد آخر، أطلق المغرب البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية المستعملة خلال تموز/ يوليو 2016 بغرض التشجيع على تجميع هذه الأكياس وتدميرها في مختلف جهات المغرب، وإشعار المجتمع بأهمية استعمال مواد أخرى بديلة.
وشكل صدور القانون المتعلق بالتقييم البيئي سنة 2020، تحولاً كبيراً في مسار المغرب من أجل تحول أخضر مستدام، حيث هدف القانون إلى إخضاع السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي، حيث أصبح إجراءً إجباريا بالنسبة للمشاريع الخاضعة لهذه المسطرة.
وهكذا، فإن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تترجم انخراط المغرب لفائدة هذه القضية المهمة، من خلال تموقعه المتميز في السوق العالمية للطاقات المتجددة.