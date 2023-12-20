"مشقيتا تتصدر".. وضع مأساوي لبحيرات اللاذقية السبع (فيديو إرم)

هذا الانخفاض متعلق بدرجة كبيرة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ وقلة الأمطار وانتشار الحرائق، وهذه الأسباب مجتمعة أدت لتراجع الهطولات بنسبة 250 ملم، وهي نسبة خطيرة قياسًا بالمناخ المتوسطي خصوصًا في الساحل السوري.

كما تأثر صيد الأسماك والنزهات النهرية بانخفاض منسوب السدود والبحيرات، إذ يعاني الصيادون من ندرة الأسماك وفقدانها، ويشكو المزارعون من الحرائق التي أحالت مواسم الزيتون إلى رماد وخسارات لا تعد ولا تحصى.

وتقول الدراسات المتعلقة بعلم البحيرات السطحية إن 56% من التراجع في مياه البحيرات الطبيعية يرجع إلى الاحتباس الحراري والاستهلاك البشري.

ويعتقد علماء المناخ بشكل عام أن المناطق القاحلة في العالم ستصبح أكثر جفافًا في ظل تغير المناخ.