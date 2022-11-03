هل يستطيع العالم الوصول إلى "صفر" انبعاثات كربونية بحلول 2050؟

مع اشتداد أزمة التغيرات المناخية، والسعي الحثيث للدول لإيجاد حلول عاجلة، أظهرت دراسة حديثة أن العالم يحتاج إلى ما يقرب من 100 تريليون دولار لإزالة الكربون والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية "صفر" بحلول عام 2050.

جاء ذلك في وقت يجهز فيه رؤساء العالم للاجتماع في مصر لمناقشة آليات الحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة خلال قمة المناخ COP27، والمزمع عقدها في 11 نوفمبر/ تشرين الجاري بمدينة شرم الشيخ.

ويعد الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050، أمرًا حاسمًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى عتبة الاحترار العالمي الرئيسة البالغة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، بحسب شركة "بي أن واي ميلون لإدارة الاستثمار" و"فاثوم للاستشارات".

لكن خبراء اقتصاديين ومعنيين، اعتبروا أن التكلفة التي قدرتها الدراسة كبيرة للغاية، وليس أمام الدول الصناعية الكبرى مثل الصين ودول أوروبا سوى التخلص من بعض الصناعات التي يتولد عنها انبعاثات كربونية ونقلها إلى دول أخرى متوافقة بيئيًا.

وأضافوا في حديثهم لـ "إرم نيوز"، أن دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عمان، من أكثر الدول المجهزة لاستقبال تلك المشروعات لتوسع تلك الدول في التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر كوقود رئيس لجميع الصناعات.

ضرورة ملحة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) محمود محيي الدين، أن "التحول نحو الطاقة النظيفة بات ضروريًا أمام جميع الدول لمعالجة مشكلة المناخ والحد من التأثيرات التي انعكست على البشر أولا وأدت إلى انتشار الأوبئة، وثانيًا على القطاع الزراعي".

وأضاف أن "دول منطقة الشرق الأوسط تتوافر فيها جميع مقومات إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي يمكن توظيفها للقطاع الصناعي المصدر الرئيس للانبعاثات الكربونية، على أن تكون بديلا للفحم والمازوت والغاز الطبيعي أيضًا".

لكنه رأى أن "التكاليف اللازمة للوصول إلى انبعاثات كربونية صفر كبيرة جدًا، وقد لا تتمكن الدول من تنفيذها بشكل عاجل، والبحث عن حلول بديلة ربما تكون أكثر ملاءمة".

واتفق الخبير الاقتصادي المصري المتخصص في الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد حلمي هلال، مع محي الدين في أن تحول الدول نحو الطاقة النظيفة مكلف للغاية، معتبرًا أن أحد البدائل الأخرى هو إلغاء مركزية الصناعات الثقيلة المسببة للانبعاثات الكربونية.

وأوضح في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن توزيع تلك الصناعات على الدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية أرخص بالنسبة للدول، ويمكن تنفيذ هذه الخطوة خلال فترة زمنية قصيرة بدلا من الانتظار إلى 2050.

مصادر التلوث

من ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي العراقي عبدالرحمن المشهداني، أن "أغلب القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة وبالتحديد للغاز الطبيعي في دول أوروبا بدأت فعليًا تبحث عن دول جديدة لإقامة مصانع فيها؛ لارتفاع تكلفة الحصول على الغاز".

ورجح المشهداني، أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي ملاذ تلك المصانع؛ لوفرة مصادر الطاقة النظيفة فيها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن من خلالها إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "جميع المؤشرات والتقارير أثبتت أن الدول الصناعية مثل الصين وألمانيا واليابان هم الأكثر توليدا للكربون لاستخدامهم الفحم كمصدر رئيس للطاقة، وهذا تسبب في اختلال هطول الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة بمعدلات كبيرة".

وتابع: "أما المنطقة ورغم وجود صناعات متعددة لكنها أقل بمعدلات كبيرة من دول آسيا وأوروبا، وبالتالي يمكن توزيع الصناعات التي تتمركز في دول معينة داخل المنطقة للاستفادة من الموارد التي لم تستغل حتى الآن".

لكن الخبير الاقتصادي الإماراتي حسين مشربك، اعتبر أن إعادة رسم الخريطة الصناعية العالمية ليس سببها الوحيد التغيرات المناخية، بل أيضًا الأزمات التي تعاقبت على السوق الأوروبي، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "العديد من دول المنطقة يمتلك ميزات تنافسية على هذا الصعيد، فتمتع مناخها بالسطوع الشمسي لساعات طويلة على مدار العام، والرياح المناسبة لتوليد الطاقة والمساحات الشاسعة غير المستغلة؛ يجعلها منتجًا عالميًا للطاقة البديلة مقارنة بأي منطقة أخرى".