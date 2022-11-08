مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

وقع الأردن والإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى، لإقامة مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما البعض؛ بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط "الازدهار الأزرق" مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن "الازدهار الأخضر"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

والمذكرة التي وقعت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية "تنطوي فقط على تعبير الأطراف الثلاثة عن النية، ولا تنشئ أو تؤثر على أي حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي"، وفقا لوكالة "بترا".

وجاء توقيع المذكرة بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض "إكسبو دبي"، العام الماضي، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في دبي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، "نصت المذكرة على السعي من أجل إحراز تقدم في الاستفادة من المساعدة، والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، وبشكل طوعي أو عند الحاجة، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ المقبلة في دولة الإمارات".

وقع مذكرة التفاهم وزير المياه والري محمد النجار، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم المهيري، وعن الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيسوي فريج.