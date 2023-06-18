11 قتيلا و20 مفقودا جراء إعصار في جنوب البرازيل
قتل 11 شخصا وفقد 20 آخرون في إعصار ضرب يومي الخميس والجمعة أقصى جنوب البرازيل، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.
وقالت حكومة ولاية ريو غراندي الجنوبية الحدودية مع أورغواي والأرجنتين في بيان صدر عنها، إن "جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مقتل 11 شخصا جراء الإعصار، وإن 18 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس الواقعتين شرق المنطقة المنكوبة".
وفي إجراء احترازي، أجلت السلطات 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، فيما تضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكنا.
وتفقد حاكم الولاية إدواردو ليتي السبت بمروحية أكثر المناطق تضررا، أما في كارا حوّل مركز اجتماعي إلى نزل لاستقبال مئات المتضررين.
وقال ليتي في بيان الحكومة "الوضع في كارا يثير قلقنا الشديد. من الأهمية بمكان أن نتمكن من مسح المناطق المتضررة الرئيسية بسرعة وتحديد تلك التي تحتاج إلى مساعدة، إن فرق الإغاثة في الولاية ساعدت حتى الآن 2400 شخص في المناطق المتضررة من الإعصار، هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وإنقاذها فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان تواجد المفقودين ومساعدة العائلات".