11 قتيلا و20 مفقودا جراء إعصار في جنوب البرازيل

قتل 11 شخصا وفقد 20 آخرون في إعصار ضرب يومي الخميس والجمعة أقصى جنوب البرازيل، وفق ما أعلنت الحكومة المحلية.

وقالت حكومة ولاية ريو غراندي الجنوبية الحدودية مع أورغواي والأرجنتين في بيان صدر عنها، إن "جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مقتل 11 شخصا جراء الإعصار، وإن 18 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس الواقعتين شرق المنطقة المنكوبة".

وفي إجراء احترازي، أجلت السلطات 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير، فيما تضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكنا.