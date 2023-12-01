"كوب28".. فرنسا تهدف للريادة في "الصناعة الخضراء"

تزامناً مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب28" في دبي، تهدف فرنسا إلى تحقيق الريادة في ميدان "الصناعة الخضراء"، وفقاً لبيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز" نسخة منه.

وستطور فرنسا، وفقاً للبيان، تقنيات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتحديث سلسلة القيم في مجالات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والابتكار في التكنولوجيا البيئية والمناخية.

وتنظم الوكالة الوطنية الاقتصادية "بيزنس فرانس"، المشاركة الفرنسية في قرية الشركات الناشئة Start-Up Village، التي تقع في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل هذه الشركات على امتداد جميع القطاعات، من مجال الطاقة مع إيلاف لونغ E-Long Life، وسمارت إينيرجي Smart Energy، إلى مجال المياه مع سيواردس Seawards، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم مع باسكال وناملا Pasqal and Namla وحتى النقل والخدمات اللوجستية مع فلاينج ويلز Flying Whales، التي تشارك في "كوب 28"، لمعالجة تحديات إزالة الكربون في قطاع النقل.