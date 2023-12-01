"كوب28".. فرنسا تهدف للريادة في "الصناعة الخضراء"
تزامناً مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب28" في دبي، تهدف فرنسا إلى تحقيق الريادة في ميدان "الصناعة الخضراء"، وفقاً لبيان صحفي وصل موقع "إرم نيوز" نسخة منه.
وستطور فرنسا، وفقاً للبيان، تقنيات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتحديث سلسلة القيم في مجالات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والابتكار في التكنولوجيا البيئية والمناخية.
وتنظم الوكالة الوطنية الاقتصادية "بيزنس فرانس"، المشاركة الفرنسية في قرية الشركات الناشئة Start-Up Village، التي تقع في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل هذه الشركات على امتداد جميع القطاعات، من مجال الطاقة مع إيلاف لونغ E-Long Life، وسمارت إينيرجي Smart Energy، إلى مجال المياه مع سيواردس Seawards، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم مع باسكال وناملا Pasqal and Namla وحتى النقل والخدمات اللوجستية مع فلاينج ويلز Flying Whales، التي تشارك في "كوب 28"، لمعالجة تحديات إزالة الكربون في قطاع النقل.
وأشاد لوران -سان- مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة "بيزنس فرانس" بالشراكة الثنائية بين الإمارات وفرنسا: "علاقاتنا الاقتصادية هي مثال بارز على التعاون المزدهر، كما تشهد الفرص التجارية بيننا اتساعا متزايدا.. إننا ملتزمون معا بالتنمية الاقتصادية المسؤولة بيئيا، ونقدم حلولا ملموسة للتحديات الكبيرة التي نواجهها".
وتحافظ فرنسا على علاقات اقتصادية قوية مع الإمارات، ما يعكس النمو المستمر في التجارة من عام إلى آخر.
وفي عام 2022، تم تحديد الإمارات كأفضل عميل لفرنسا في الشرق الأوسط، حيث تمثل 33% من الصادرات الفرنسية في المنطقة وتحتل المرتبة الثالثة كمورد، حيث تساهم بنسبة 12% في الواردات الفرنسية، بعد المملكة العربية السعودية وقطر، وبلغت قيمة التبادل الثنائي، التي تشمل الصادرات والواردات، إلى ما يقارب 8 مليارات يورو (4.8 مليار من الصادرات و2.5 مليار من الواردات).