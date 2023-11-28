قبل "كوب 28".. ثلاثة مخاطر مترابطة تواجه الأرض

يواجه كوكب الأرض، ثلاثة مخاطر مرتبطة ببعضها بعضًا هي: التصحر، والتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي؛ ما بات يستوجب مناقشاتٍ عميقةً وتنسيقًا للجهود من أجل إنقاذ الكوكب ولا سيما في مؤتمر كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع.

ولمواجهة حجم التحديات التي كانت تنتظر العالم في ذلك الوقت، أنشأت الأمم المتحدة ثلاث اتفاقيات منفصلة تهدف إلى جمع بلدان العالم واتخاذ قرار بشأن التدابير المشتركة لمكافحة تغير المناخ، وإبطاء التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ومنذ ذلك الحين، يُعقد مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي، وفق ما تم تأكيده في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كل عام تقريبًا، وسيُفتتح المؤتمر التالي (كوب 28)، في دبي في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

ولكل اتفاقية من الاتفاقيات الخاصة بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، أمانتها التنفيذية ومواردها وجدول عملها.

وتعتبر صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّه "رغم أن هذه الاتفاقيات استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات مثل اتفاق باريس للمناخ، فإنها تولّد أيضًا آثارًا ضارة، ذلك أنّ الاهتمام والجهود والموارد تركز بشكل أساس على مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ، وهو أشهرها، على حساب مؤتمرات الأطراف الأخرى التي ينبغي التعامل مع قضاياها الأساسية على قدم المساواة".

وحذّر تقرير للصحيفة من أنّ فصل المواضيع، وتجزئة المناقشات والتفكير، كثيرًا ما يُنسي المشاركين أنَّ تغير المناخ والتصحر وانخفاض التنوع البيولوجي ظواهر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وهذا الفصل يدفع نحو حلقة مفرغة تعمل على تسريع كل ظاهرة وتضخيم آثارها، وفق تعبيره.