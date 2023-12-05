شركات ألبان عالمية تعلن تحالفًا لخفض غاز الميثان في مؤتمر "كوب28"

تبدأ 6 من أكبر شركات منتجات الألبان في العالم قريبًا، الكشف عن انبعاثات غاز الميثان بمزارعها في إطار تحالف دولي جديد تم إطلاقه الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تتسبب الثروة الحيوانية في نحو 30% من انبعاثات غاز الميثان التي يسببها البشر على مستوى العالم من مصادر مثل روث وتجشؤ الأبقار.

وتقول مجموعات مدافعة عن المناخ إن التصدي لغاز الميثان الناتج عن الماشية يجب أن يمثل أولوية رئيسة في قمة (كوب28) هذا العام.

وستبدأ الشركات المشاركة في تحالف الحد من غاز الميثان الناتج عن منتجات الألبان، هي دانون وبيل غروب وجنرال ميلز ولاكتاليس يو.إس.إيه وكرافت هاينز ونستله، في الإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان من مزارعها بحلول منتصف عام 2024 وستقوم بإعداد خطط عمل بحلول نهاية ذلك العام.

ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن أثر غاز الميثان أقوى نحو 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون؛ ما يجعله موضع تركيز رئيس للجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال كريس أدامو، نائب رئيس الشؤون الحكومية والعامة في شركة دانون، في اتصال مع الصحفيين، إن الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن منتجات الألبان يعني توفير دعم فني ومالي للمزارعين في جميع أنحاء العالم لتجربة الحلول الممكنة مثل إضافات الأعلاف.

وأضاف "لا يوجد حل سحري يناسب جميع المزارع، علينا أن نبحث مجموعة كاملة من الخيارات المختلفة في مناطق جغرافية مختلفة".