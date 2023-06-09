رصد دخان في النرويج ناجم عن حرائق الغابات في كندا
رُصد الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في كندا على بعد آلاف الكيلومترات في النرويج هذا الأسبوع، وفق ما أفاد معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية، اليوم الجمعة.
وقال الباحث نيكولاوس إيفانغليو إنه تم رصد تركز "ضعيف جدا" لجزيئات الدخان منذ يوم الإثنين الماضي، خصوصا في مرصد بركينيس جنوب النرويج.
وتفاوتت القياسات بناء على شدة الحرائق واتجاه الرياح وهطول الأمطار.
وأضاف الباحث لـ"فرانس برس": "لا نرى أي ذروات خطيرة أو زيادات كبيرة.. لذا لا نرى أي مشكلة بيئية (في النروج) أو مخاطر صحية جدية".
وأتت حرائق غابات أكبر وأكثر شدة من أي وقت مضى على حوالى 3,8 مليون هكتار من الغابات الكندية ودفعت عشرات آلاف السكان للنزوح في الأسابيع الأخيرة.
ويعد حجم الحرائق غير مسبوق إذ تم تسجيل حوالى 2300 حريق حتى الآن هذه السنة.
يشهد جنوب النرويج، على غرار معظم مناطق شمال أوروبا، ربيعا جافا بشكل غير معهود وصيفا مبكرا.
وفي جنوب النرويج، لم تهطل أي أمطار على مدى 16 يوما ويستبعد تسجيل أي أمطار في الأيام المقبلة.
ويوم أمس الخميس، أُعلن عن حظر لمدة ثلاثة أسابيع على إشعال النار في الأماكن المفتوحة.