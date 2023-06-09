رصد دخان في النرويج ناجم عن حرائق الغابات في كندا

رُصد الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في كندا على بعد آلاف الكيلومترات في النرويج هذا الأسبوع، وفق ما أفاد معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية، اليوم الجمعة.

وقال الباحث نيكولاوس إيفانغليو إنه تم رصد تركز "ضعيف جدا" لجزيئات الدخان منذ يوم الإثنين الماضي، خصوصا في مرصد بركينيس جنوب النرويج.

وتفاوتت القياسات بناء على شدة الحرائق واتجاه الرياح وهطول الأمطار.

وأضاف الباحث لـ"فرانس برس": "لا نرى أي ذروات خطيرة أو زيادات كبيرة.. لذا لا نرى أي مشكلة بيئية (في النروج) أو مخاطر صحية جدية".