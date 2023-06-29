بسبب التغير المناخي.. أشهر مدن العالم تخوض "معركة الجرذان"

ودق خبراء الآفات والقوارض ناقوس الخطر، جراء انتشار أنواع جديدة من الجرذان، وباتت مقاومة للسموم، فيما فاقم إغلاق المباني في المدن الرئيسة المكتظة من هذه المشكلة، وجعل انتشارها أوسع وأسرع، الأمر الذي وصل أن تقتحم هذه القوارض غرف النوم في بعض الأحيان.

قوارض مقاومة للسموم

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرًا، تقريرًا حذرت فيه من خطورة الفئران الخارقة المقاومة للسموم، مشيرة إلى أن زيادة أعداد القوارض في بريطانيا جعلها تجد طريقها بشكل متزايد في المنازل والحدائق.

ونقلت الصحيفة عن خبير مكافحة الآفات والقوارض مارك موسلي قوله، إن "انخفاض فعالية مبيدات القوارض وزيادة هدر الطعام بسبب ارتفاع عدد السكان في بريطانيا يؤدي إلى ازدهار أعداد الفئران".

لكن التقرير أشار إلى أن الإغلاق الذي رافق أزمة فيروس كورونا "دفع المزيد من الفئران للبحث عن الطعام في المناطق السكنية بسبب نفايات الطعام الوفيرة والأشخاص الذين يطعمون الطيور في حدائقهم".

وبحسب الصحيفة، فإن خبراء مكافحة الآفات في لندن شهدوا زيادة بنسبة 6.4 % في عدد الفئران على مدار العام، لافتة إلى أن مشكلة الفئران في العاصمة البريطانية يمكن أن تصبح سيئة مثل نيويورك.