إجلاء أكثر من 500 شخص بعد فيضانات في الإكوادور

ولجأ عشرات السكان إلى سقوف منازلهم وشرفاتها هربًا من ارتفاع منسوب المياه، وفق مشاهد بثتها وزارة الدفاع.

وقالت أمانة إدارة الأخطار إنه تم إجلاء نحو 500 شخص بواسطة زوارق ونحو 30 آخرين في مروحية.

وشارك الجيش والشرطة في عمليات الإجلاء في هذه المقاطعة المتاخمة لكولومبيا.

وأضاف لاسو: "هطلت الأمطار طوال 12 ساعة دون توقف، وتسببت بفيضان 6 بحيرات في كوينيندي وأتاكاميس وايزميرالداس ومويسني".

وأوضحت أمانة إدارة الأخطار أن نحو 11 ألفًا و750 شخصًا تأثروا بالفيضانات، وخسر 16 شخصًا منازلهم في مقاطعة ايزميرالداس التي تعاني أصلًا بسبب العنف وتهريب المخدرات.

وعُلقت الدروس في مدن أتاكاميس وايزميرالداس ومويسني وسان لورينزو وكوينيندي حيث تضررت 21 مدرسة. وطالت الأضرار أيضًا خمسة مراكز صحية.

وبين الأول من كانون الثاني/يناير والـ31 من أيار/مايو خلَّفت الأمطار 36 قتيلًا، وتأثر بها نحو 99 ألفَ شخص في 7 مقاطعات.

وفي الـ26 من آذار/مارس، غمر انزلاق للتربة نتج عن أمطار غزيرة حيًّا في مدينة الوسي (جنوب) مخلفًا ستين قتيلًا. وتستمر عمليات البحث عن 13 مفقودًا.