الاحترار الناجم عن نشاط البشر يزيد 0,2 درجة مئوية كل عقد

أظهرت دراسة دولية كبيرة نشرت اليوم الخميس، تزايد معدل الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري بمعدل يزيد عن 0,2 درجة مئوية

ووفقا لما نشره 50 باحثا في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا" فقد ازداد الاحترار الناجم عن النشاط البشري بمستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 0,2 درجة مئوية في كل عقد.

واستند الباحثون في كتاباتهم إلى أساليب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة خلال الفترة 2013-2022.

وخلال الفترة نفسها، بلغ متوسط الانبعاثات السنوية أعلى مستوياته على الإطلاق مع 54 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الأخرى، حوالي 1700 طن كل ثانية.

ويبدو أن نتائج هذه الدراسة تغلق الباب أمام فرصة تحقيق الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في ألا تتجاوز زيادة الاحترار 1,5 درجة مئوية.