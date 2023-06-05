"سيلفر دولار".. البحيرة الأكثر استدارة في العالم

تأتي البحيرات في جميع الأشكال والأحجام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستدارة، فلن تجد جسمًا مائيًا طبيعيًا أكثر من بحيرة "كينغسلي" في فلوريدا، وتعرف أيضاً باسم بحيرة "سيلفر دولار" أو "الدولار الفضي".

وتعد بحيرة "كينغسلي" وجهة صيفية شهيرة في مقاطعة "كلاي" بفلوريدا، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل مصايد أسماك القاروص في الولاية بأكملها، ولكن القليل منهم يعرفون أن ما يجعل هذا المكان مميزًا حقًا هو شكله الدائري غير المعتاد.

والشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن الإحساس بغرابة هذه البحيرة بشكل أكبر عند النظر إليها من الأعلى، وقد التقط لها بعض الطيارين الذين حلقوا فوقها بعض الصور الفريدة.

ولا تعتبر بحيرة "كينغسلي" جسمًا مائيًا من صنع الإنسان، ولكنها بحيرة نشأت بشكل طبيعي، ويُقال إنها بدأت على شكل حفرة.