السعودية تدعو إلى الأخذ بـ"وجهات نظرها" تجاه الوقود الأحفوري

دعت السعودية، اليوم الأحد، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) إلى "الأخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا" تجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية.

من جانبه، أكد العراق رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمؤتمر.

وقال ممثل السعودية أمام الدول المجتمعة في دبي: "ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات، ولكن أيضًا الأخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا".