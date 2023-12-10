السعودية تدعو إلى الأخذ بـ"وجهات نظرها" تجاه الوقود الأحفوري
دعت السعودية، اليوم الأحد، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) إلى "الأخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا" تجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية.
من جانبه، أكد العراق رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمؤتمر.
وقال ممثل السعودية أمام الدول المجتمعة في دبي: "ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات، ولكن أيضًا الأخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا".
وأضاف: "النقاط المدعومة سياسياً بشأن استهداف قطاعات طاقة محددة، أمر سمعناه في العديد من النقاشات المختلفة وفي العديد من السياقات المختلفة، ولكن في كل مرة، ساد العلم والمنطق السليم والمبادئ".
وتابع: "هذه المنطقة مهمة جدًا لمعالجة الحلول المناخية. نحن نساهم بشكل كبير في الحلول المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون جزءًا من الحل".
وانضمّ العراق بشكل علني إلى الموقف السعودي.
وقال وزير البيئة العراقي جاسم عبدالعزيز حمادي أمام الدول: إن "التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس"، معتبرًا أن "ذلك يدمّر الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم".
وتقول السعودية إنه من المستحيل أن يستغني الاقتصاد العالمي عن النفط.
وقال الممثل السعودي: "نحن بحاجة إلى التفكير بطريقة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة (لكل دولة). ونحن بحاجة إلى أن نكون متصلين بواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم".