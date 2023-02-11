السعودية.. وقاء: الحشرة التي تم رصدها في ملعب الشرائع ليست "جرادًا صحراويًا"

كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في المملكة العربية السعودية، عن حقيقة مقطع فيديو متداول عن انتشار الجراد الصحراوي في ملعب الشرائع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق وجود الحشرة بكميات كبيرة في ملعب الشرائع في مكة المكرمة، خلال مباراة النصر والوحدة، وقد أتت على المقاعد، وكذلك على الجمهور، وهم يتابعون المبارات.

وقال صاحب الفيديو، إن هناك "جرادًا منتشرًا بشكل غير طبيعي في الملعب".