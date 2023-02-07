فيضانات البحيرات الجليدية تهدد حياة 15 مليون شخص

تهدد الفيضانات العنيفة الناجمة عن البحيرات الجليدية التي تشكلت أو اتسعت بسبب تغير المناخ، ما لا يقل عن 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك وفقًا لدراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة "نايتشر كوميونيكيشن" Nature Communications.

أربع دول معرضة للخطر بشكل خاص، هي: الهند، وباكستان، والصين، والبيرو، كما ذكر الباحثون الذين أجروا هذا التقييم العالمي الأول للمناطق المهددة بهذه الظاهرة.

وزاد حجم البحيرات التي تشكلت نتيجة ذوبان جبال الجليد في العالم بسبب الاحترار بنسبة 50 % خلال 30 عامًا، وفق دراسة سابقة، العام 2020، تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية.