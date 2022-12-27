هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مصر

تعرضت مصر لهزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح الثلاثاء، شعر بها سكان القاهرة وعدة محافظات.



وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر صباح اليوم هزة أرضية على بعد 26 كيلو مترا جنوب غرب طور سيناء، بقوة 5 ريختر، في الساعة "2.11.2" صباحا، بعمق 9.61 كم، بخط عرض 28.04 شمالا، وخط طول 33.48 شرقا.



وكان عدد من المواطنين بعدة محافظات في مصر، شعر بالهزة الأرضية، لا سيما في مدن البحر الأحمر الشمالية الغردقة ورأس غارب ورأس شقير، ولم يتم الإعلان عن أي خسائر حتى الآن.



