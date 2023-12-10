"فلسطين في كوب28".. كيف دمرت حرب غزة الأراضي الزراعية؟

حذرت ابتسام أبو الهيجاء، مدير دائرة التغير المناخي في وزارة الزراعة الفلسطينية، من خطورة حرب غزة بيئياً وإنسانياً، مؤكدة أن "تعرض الأراضي الفلسطينية للقصف بالفسفور الأبيض يعني كارثة بيئية لن تتوقف عند فلسطين فقط، بل سيتعدى الأثر لما حولها"، وفق قولها.

وأضافت أبو الهيجاء، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، من جناح دولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" بدبي: "الجيش الإسرائيلي قصف معظم الأراضي الزراعية في غزة بمادة الفسفور الأبيض، ما يعني عدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة لفترة طويلة، في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة أو صور توثق حجم المأساة بسبب الدخان الكثيف المنبعث من التفجيرات، والذي يعيق الأقمار الصناعية عن التصوير".