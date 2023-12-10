إيطاليا.. الأغذية تلجأ للذكاء الاصطناعي حفاظاً على البيئة
تتنوع الممارسات البيئية في العالم لبلوغ مجتمع أكثر استدامة، ومن هذه الممارسات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأغذية، من أجل تقليل الهدر وترشيد الطاقة، وبالتالي المحافظة على البيئة ضد التلوث والتغير المناخي.
وتزامناً مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب28" التي تستضيفها دولة الإمارات في دبي هذا العام، تتسابق الدول والهيئات في عرض إنجازاتها ومبادراتها الرشيدة نحو كوكب أخضر خال من الانبعاثات الكربونية.
ولعل من التجارب البارزة في الحفاظ على البيئة هي مبادرات إيطاليا، التي تسعى لتحويل النظم الغذائية في مواجهة تغير المناخ؛ إذ يتميز المطبخ الإيطالي بخصوصية تجمع بين العراقة والحداثة، ولعل ما يثير الانتباه هو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فن الطهو أخيراً.
وتسهم إيطاليا في فعاليات عديدة، ضمن هذا الإطار، منها "أسبوع المطبخ الإيطالي" الذي اختتم أخيراً في دبي، بإشراف السفارة الإيطالية في أبوظبي، والقنصلية الإيطالية العامة في دبي، ووكالة التجارة الإيطالية.
وفيما يتعلق بمستقبل الأنظمة الغذائية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيره الكبير على حياتنا، ومعرفة إمكانيات التكنولوجيا في هذا السياق، يقول جوزيبي فينوكيارو القنصل العام الإيطالي في دبي، لـ"إرم نيوز"، إن "المطبخ الإيطالي يتميز باعتماده على منتجات عالية الجودة، مع خصوصية واختلاف عن المأكولات العالمية الشهيرة، ويتصدر هذا المطبخ رأس الأولويات البيئية في مسيرة الحفاظ على الطبيعة ضد التغير المناخي".
ويضيف جوزيبي فينوكيارو إنه "بالنسبة للإيطاليين، فالطعام ليس مجرد طعام جيد ولذيذ، بل نعتبره شيئاً وجودياً مرتبطاً بكينونة الإنسان، وكذلك فرصة لتعزيز التواصل والعلاقات مع العائلة والأصدقاء، وأعتقد أننا نتشارك هذه السمة المحددة مع ثقافة الدولة المضيافة التي تستضيفنا، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويؤكد قائلاً: "يتميز الطعام الإيطالي بالتزامه بالجودة العالية؛ ما يعني استخدام أساليب إنتاج متقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومستدامة.. لذلك ومن خلال الترويج للمطبخ الإيطالي والمنتجات الغذائية الإيطالية، فإننا نعزز أيضاً ثقافة الغذاء الصحي والسلامة الغذائية".
و"يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والاستخدام الرشيد للبيانات، أن تسهم في اختيار الطعام المناسب لاحتياجاتنا الشخصية؛ ما يدعم التحليلات المتعلقة بالغذاء والسلاسل الغذائية والعادات الغذائية، وبالتالي تقديم أفكار لإدارة أفضل للأغذية، وبالتأكيد النفايات المرتبطة بالأغذية"، وفقاً لفينوكيارو.
ويوضح القنصل الإيطالي في دبي أن "أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم من المبادرات الرئيسة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والتي تعمل منذ عام 2016 للترويج لتميز المطبخ الإيطالي في الخارج، من خلال شبكة السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية".
ويشيد بمدينة دبي بالقول: "لديها خصوصية ديناميكية رهيبة؛ فهي أحد مراكز العالم، والمطبخ وفن الطهي ليسا استثناءً في ذلك.. لأن المقيمين والسياح والزوار يبحثون عن الطعام والخدمة بأعلى المعايير؛ وهذا ما يجعلها واحدا من الأماكن المثالية لمواصلة الترويج لبلدنا وتميزه".
ولأن الترويج يتعلق بالسياحة، يقول القنصل الإيطالي إن "المسافرين إلى إيطاليا يتمتعون بفرصة فريدة للاستمتاع بسحر الطبيعة الخلابة، فضلاً عن سردية الهندسة المعمارية الفريدة، التي تعبر عن إيطاليا، حيث الجمال والكفاءة والابتكار والمعرفة، إلى جانب المدن والمعالم الأثرية المعتقدة بالحضارة الإيطالية الموغلة في التاريخ".
ويضيف: "يمكننا القول إن إيطاليا اخترعت مفهوم السياحة؛ باعتبارها مهد الحضارة القديمة وعصر النهضة، وأصبحت نقطة جذب للفلاسفة".
وختم القنصل الإيطالي حديثه لـ"إرم نيوز" قائلاً: "إيطاليا بلد محبوب للغاية في الإمارات، وبوصفي إيطالياً وكقنصل عام في دبي، يسعدني أن أرى كيف اقترن اسم إيطاليا في دبي بالثقافة والفن والرقي في الموضة والتصميم والتكنولوجيا والطعام عالي الجودة، ويعود الفضل في ذلك إلى الجالية الكبيرة والنشطة من المهنيين ورجال الأعمال الإيطاليين، الذين يدعمون مسيرة بلادهم من خلال عملهم اليومي ويعززون الوجود الإيطالي والتميز في الإمارات".