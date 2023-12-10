إيطاليا.. الأغذية تلجأ للذكاء الاصطناعي حفاظاً على البيئة

تتنوع الممارسات البيئية في العالم لبلوغ مجتمع أكثر استدامة، ومن هذه الممارسات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأغذية، من أجل تقليل الهدر وترشيد الطاقة، وبالتالي المحافظة على البيئة ضد التلوث والتغير المناخي.

وتزامناً مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب28" التي تستضيفها دولة الإمارات في دبي هذا العام، تتسابق الدول والهيئات في عرض إنجازاتها ومبادراتها الرشيدة نحو كوكب أخضر خال من الانبعاثات الكربونية.