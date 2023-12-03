هيلاري كلينتون تدعو لإصلاح قطاع التأمين في "كوب28"

دعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، اليوم الأحد، إلى إصلاح قطاع التأمين في ظل زيادة وتيرة سحب الشركات للمساعدات المخصصة للتصدي للصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

وتكافح الدول ذات الدخل المنخفض والعمال في الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ للحصول على التأمين من أجل المساعدة بحمايتهم من الصدمات الاقتصادية.

وقالت كلينتون خلال حلقة نقاشية حول المرأة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في صناعة التأمين، شركات التأمين تنسحب من العديد من المناطق. إنها لا تؤمن على المنازل ولا الشركات".

وانضمت كلينتون، في وقت سابق، من هذا العام إلى مركز المرونة التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر (أرشت-روك) كسفيرة عالمية لشؤون الحرارة والصحة والنوع الاجتماعي. والمركز رائد في أشكال جديدة مما يسمى بالتأمين البارامتري الذي يقدم تعويضات بمجرد وصول الكوارث إلى الحد الأقصى المعروف سلفًا.