السدود الإسبانية تفقد المياه.. وكتالونيا على شفا حالة طوارئ

وأضاف أن المخزون الاحتياطي فقد 243 هكتومترًا مكعبًا هذا الأسبوع، وتراكم بمجموع 25,588، وهي بداية أسوأ مما كانت عليه العام 2023، لأن الاحتياطي في هذا الوقت تراكم بمقدار 25,977 هكتومترًا مكعبًا، أي 46.4٪ من سعة السدود، لذلك، فإنه الآن يصل إلى 0.7 نقطة أقل من مستويات العام الماضي.

علاوة على ذلك، من بين الأحواض الهيدروغرافية الـ16، لم يتمكن أيٌّ منها من تحسين مستوياته هذا الأسبوع، إذ لا تزال 7 أحواض عند نفس المستوى الذي كانت عليه، يوم الأربعاء الماضي، و 9 أحواض أسوأ.

ومن بين تلك الأحواض كتالونيا، التي تعد مصدر قلق خاص، مع انخفاض المستويات التخزينية خلال هذه الأيام السبعة من 17.1٪ إلى 16.8٪، أي 0.3٪، حيث تقترب المنطقة تدريجيًا من حاجز 16%، وهو الحد الأدنى المتفق عليه لإعلان حالة الطوارئ في برشلونة ومنطقتها الحضرية.