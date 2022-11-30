لبنان.. الأمطار "تغرق" طريقا رئيسيا في مدينة جونية الساحلية

لبنان.. الأمطار "تغرق" طريقا رئيسيا في مدينة جونية الساحلية

فريق التحرير
فريق التحرير

أغرقت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة اليوم الثلاثاء، أحد الطرق الرئيسية في مدينة "جونية" اللبنانية الساحلية، الواقعة شمال العاصمة بيروت، ما خلق أزمة خانقة واحتجاز المواطنين داخل سياراتهم.

"أدى تجمع مياه الأمطار على أوتوستراد جونية بالاتجاهين إلى ازدحام خانق للسير في المنطقة واحتجاز المواطنين في سياراتهم".
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

وقالت الوكالة الوطنية: "تسببت غزارة الأمطار التي هطلت عصر ومساء اليوم، بتجمع المياه على أوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، مما أدى إلى ازدحام خانق للسير في المنطقة واحتجاز المواطنين في سياراتهم".

وعلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال "فيديو من منطقة ساحل علما - شننعير يظهر بوضوح مكان تدفق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد".

إن تجمع مياه الأمطار جاء "بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة: البلديات- وزارة الطاقة".
الوزير علي حميه

وكان الوزير قد قال في وقت سابق: "إن مسؤوليتنا الطرق الدولية، وما حصل على أوتوستراد جونية ليس من مسؤوليتنا، فهو بسبب السيول والتعديات".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات متعددة تظهر حجم المياه المتجمعة على الطريق الرئيسي، وسط وجود مركبات مع سائقيها تكاد المياه أن تغرقها.

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