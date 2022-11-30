لبنان.. الأمطار "تغرق" طريقا رئيسيا في مدينة جونية الساحلية

وعلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال "فيديو من منطقة ساحل علما - شننعير يظهر بوضوح مكان تدفق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرق في البلدات لتتشكل عبرها سيول، جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد".