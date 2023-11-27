أعمال فنية صديقة للبيئة في "كوب 28".. تعرف عليها
تستضيف إمارة دبي في دولة الإمارات، بدءًا من الخميس المقبل 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر الدولي حول المناخ (COP28) الذي يُعقد كل عام برعاية الأمم المتحدة .
وستشهد الفعاليات تجارب وأعمالا فنية وعروض أزياء مستدامة وصديقة للبيئة، لتوعية وإشراك وتمكين كل من مبتكري المشاريع التي تدعم العمل المناخي، وأولئك المهتمين بأن يصبحوا من داعمي العمل المناخي من خلال الممارسات الحياتية اليومية.
وقال بيان صادر عن المؤتمر إن المنطقة الخضراء ستكون مساحة نابضة بالحياة والفعاليات المتنوعة حيث ستضم أول عرض أزياء مستدام بتاريخ مؤتمرات الأطراف، وعرض العديد من الأعمال والتجارب الفنية، والمسرحية وغيرها الكثير خلال الفترة الممتدة بين 3 و12 ديسمبر 2023.
وعلى رأس هذه الفعاليات، ستكون شجرة الحياة، وهي أول عمل فني تفاعلي بالعالم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويرمز للاستدامة البيئية بطريقة معاصرة، كما سيشهد المؤتمر عرضًا مسرحيًا يجسد رسالة الحدث، التي تدور حول الشعار "نتحد. نعمل. ننجز".
بالإضافة لذلك، ستشهد ساحة الوصل في 6 ديسمبر، عرضاً للأزياء المستدامة، لرفع الوعي حول أهمية العمل المناخي، وقبل ذلك بيومين يقدم المايسترو الإيطالي الشهير أليساندرو مارتيري في الساحة حفلاً موسيقياً ساحراً على البيانو للجمهور، يبحر خلاله بالمستمعين في روعة الطبيعة.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق مبادرة "متحدون بوجه تغير المناخ" حول توحيد الإمارات السبع في دولة الإمارات من خلال الفن، بينما ستقدم (Impact Nest) تجربة غامرة مذهلة تعطي للجمهور لمحة عن المستقبل، إضافة لاستعراض لرقصة حراس الاستدامة الثقافية التي تقدمها (Avid) للتعليم.
وسيكون الحضور، بحسب البيان، على موعد مع عرض "الضوء الساطع والحارق" رحلة مسرحية تعمل على إدماج الرؤية الفنية ورواية القصة والنشاط الداعم للبيئة، في وقت سيتم فيه تسليط الضوء على الحِرف والتراث الإماراتي من الغدير لمساعدة الحرفيين المحليين على بناء اقتصاد أكثر استدامة.
ويحضر الفنان ليونيل برادلي، عملًا فنيًا بعنوان أسراب النحل، للتأكيد على أهمية هذه الحشرة في حياتنا، إضافة لعمل فني آخر تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعتمد على 400 مليون صورة عامة متوفرة للمياه والشعاب المرجانية والنباتات.