النحل يمارس الرقص كوسيلة اتصال.. كيف؟
أعلن فريق بحثي من قسم علوم البيئة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية والأكاديمية الصينية للعلوم عن اكتشافه، كيفية تعلم النحل للرقص.
ويعتبر الرقص عند النحل سلوكا طبيعيا للاتصال مع مستعمراته، أثناء تنقلاته بين مصادر الطعام من موقع إلى آخر، حيث يمارسه بطريقة تحاكي الرقصة الأمريكية الشهيرة "تويرك".
ورغم ذلك فإن طريقة تعلم النحل للرقص بقيت لغزا محيراً لسنين طويلة، حتى يوم أمس الخميس.
وذكر الباحثون، في بيان، أن الرقص عند النحل يمثل ثقافة بين مستعمراته ويعلمه الكبار إلى الصغار.
وقد أوضحوا أن رقص النحل ينشئ ضجة كبيرة وهو من أكثر وسائل الاتصالات تعقيدا للحشرات، وفق مجلة "ساينس" للأخبار العلمية.
وتوصل الباحثون لهذه النتائج من خلال مراقبة مستعمرة نحل، لفحص كيف ينتقل الرقص من نحلة إلى أخرى.
ولاحظوا أن النحل الصغير يتعلم الرقص من الكبار، لتتطور حركاتهم للتواصل خلال تنقلاتهم.
كما رصد الفريق سربا من نحل صغير غير متعلم والذي كان بعيدا عن ذوي الخبرة، حيث كان يؤدي رقصات مضطربة.
يذكر أن النحل يعرف بالعديد من السلوكيات المميزة، ومن بينها سرعة التعلم، وقدرة أنواع منه على الاستنساخ الذاتي، والإقدام على الانتحار.
وكانت دراسات سابقة قد حذرت من أن المبيدات الحشرية يمكنها التأثير على قدرة النحل على التعلم ما يؤثر على تواصله مع مستعمراته.