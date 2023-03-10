النحل يمارس الرقص كوسيلة اتصال.. كيف؟

وذكر الباحثون، في بيان، أن الرقص عند النحل يمثل ثقافة بين مستعمراته ويعلمه الكبار إلى الصغار.

وقد أوضحوا أن رقص النحل ينشئ ضجة كبيرة وهو من أكثر وسائل الاتصالات تعقيدا للحشرات، وفق مجلة "ساينس" للأخبار العلمية.

وتوصل الباحثون لهذه النتائج من خلال مراقبة مستعمرة نحل، لفحص كيف ينتقل الرقص من نحلة إلى أخرى.

ولاحظوا أن النحل الصغير يتعلم الرقص من الكبار، لتتطور حركاتهم للتواصل خلال تنقلاتهم.