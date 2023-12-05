المنطقة الخضراء في "كوب28".. أمل وعمل وشعوب أصلية

تتيح المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات فعاليات متنوعة تتيح للمشاركين من داعمي العمل المناخي والمبتكرين في مجال المناخ الاستمتاع بفعاليات تدعو إلى احتواء الجميع وتمنح الأمل وتحفز على العمل وتدعم الشعوب الأصلية حول العالم، وفقا لبيان صحفي وصل "إرم نيوز" نسخة منه.

وتتضمن الأماكن والأجنحة الرئيسة في "كوب28" التي تركز برامجها على مبدأ احتواء الجميع الآتي:



جناح المرأة

من الأجنحة الرئيسة في "كوب28" التي تركز برامجها على احتواء الجميع، ومصمم على هيئة معرض يأخذ ضيوفه في رحلة شعارها "ازدهار المرأة يساوي ازدهار الإنسانية".

ويؤكد الجناح الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويحتفي بإنجازات المرأة ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، ويستكشف آفاق التعاون من أجل بناء عالم أكثر مساواة.