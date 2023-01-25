شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب مصر

تعرضت مصر، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية قوية شعر بها سكان القاهرة والمحافظات.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في شرق البحر المتوسط.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن مركز الزلزال يبعد 502 كيلو متر من السواحل المصرية، وعلى عمق 54 كليو مترًا، مشيرًا أنه جارٍ عمل تفسير كامل للبيانات.

ولفت القاضي أن الزلزال سيكون له عدد من التوابع ومصدره الأساسي مدينة ساحل تركيا وجزيرة كريت.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد قال إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 31 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الطور بجنوب سيناء.