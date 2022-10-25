تحذيرات ودعوات وصلوات.. العالم يترقب كسوف الشمس
يشهد العالم يوم الثلاثاء، كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.
وتبدأ الظاهرة في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في آيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.
يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريبا، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليا.
لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و"لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان"، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.
وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82.2%، مؤكدا أن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام الدامس في وضح النهار.
وأضاف أنه "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".
وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيدا، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.
هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام.
في 12 آب/ أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92%، وفق مرصد باريس.
تحذيرات
وأعلنت عدة دول عربية عن إجراءات تستبق ظاهرة كسوف الشمس، شملت إطلاق تحذيرات وتعطيل الدراسة والدعوة إلى إقامة الصلوات في المساجد.
وحذر مختصون من وجود مخاطر في النظر إلى الشمس دون تدابير وقائية أثناء ظاهرة الكسوف.
ونوه المختصون إلى أن استخدام الوسائل التقليدية كالزجاج المعتم أو النظارات الشمسية وغيرها من الممكن أن يؤدي إلى إلحاق الأذى في العين، لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزءا منها فقط، ولذلك فهي تمثل خطرا على شبكية العين.
وفي العراق، أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، الثلاثاء، بسبب كسوف الشمس. كما أعلنت الكويت تعطيل الدراسة أيضا في كافة المدارس الحكومية والخاصة.
وفي الإمارات، قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، عدم إخراج طلابها للساحات الخارجية أثناء حدوث الظاهرة وإجراء محاضرة توعية صباحا، بحسب موقع "الإمارات اليوم".
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، تعليق الدراسة لطلبة الفترة المسائية، وانتهاء الدراسة لطلبة الفترة الصباحية بعد الحصة السادسة بسبب الكسوف الجزئي للشمس.
بدورها، لجأت بعض المدارس الخاصة في الأردن، بمبادرة منها، إلى تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي، حتى يتسنى للطلاب مغادرة المدارس قبل حدوث ظاهرة الكسوف، فيما لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن أي قرارات بخصوص ظاهرة كسوف الشمس.
وفي لبنان، طلب وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، توعية التلاميذ والطلاب بمخاطر النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف الجزئي.
دعوات وصلوات
ودعت عدة دول عربية إلى إقامة "صلاة الكسوف" في المساجد، وحثت بعضها على الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار خلال هذه الظاهرة.
وأكد المفتي العام للسعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ضرورة أداء "صلاة الكسوف" بالتزامن مع الكسوف الجزئي.
وقال آل الشيخ إن "صلاة الكسوف سنّة مؤكدة، إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعضه، كما بينته السنة النبوية، وهي عبارة عن ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان".
كما دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، إلى إقامة صلاة الكسوف بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، وذلك في جميع مساجد الدولة".
بدورها، دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، إلى "الاقتداء بالسنة النبوية في أداء الصلاة والدعاء والذكر عند كسوف الشمس المتوقع"، وقررت إقامة صلاة الكسوف في المساجد.