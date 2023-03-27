متجر يعرض أطعمة بأشكال أدوية تحذيراً من أزمة المياه
يعرض متجر بقالة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت مشهداً قاتماً لمستقبل أزمة المياه في العالم، من خلال عرض كافة منتجاته من مياه الشرب وحتى شرائح البيتزا على شكل جرعات دواء، وبأسعار مرتفعة.
وبحسب وسائل إعلامية هولندية، يأتي هذا المتجر ضمن حملة تنظمها وزارة الخارجية في هولندا؛ بهدف التوعية حول مخاطر الفيضانات وتلوث المياه في مناطق من العالم وندرتها في مناطق أخرى.
ودشنت وزارة الخارجية الهولندية متجر البقالة الإلكتروني بمنتجات غير حقيقية لتحذر من أن تفاقم أزمة المياه سيجعلها سلعة نادرة في المستقبل.
ويضم المتجر زجاجة مياه نظيفة حجمها 15 مليلتراً، بسعر 198 دولارًا، ووجبة بيتزا على شكل حبوب دواء مقابل 163 دولارًا، وكيس أرز يحتوي على 5 حبات أرز فقط، ويبلغ سعره 89 دولارًا.
ويقدم المتجر مكعبات جبن صغيرة ولكن باهظة الثمن، ووجبات "سناك" مصنوعة من الديدان بدلاً من اللحوم.
وقال إدواردو ماركيز، الناشط البيئي والمشارك في هذه الحملة: "إن 725 جرامًا من وجبة البيتزا التقليدية يتطلب 1259 لترًا من الماء".
وبين ماركيز أن هذه الحملة تحذر من أن البيتزا ستصنع مستقبلاً على شكل حبوب، في حال تدمير مكوناتها الأساسية من محاصيل الطماطم والقمح جراء ندرة المياه.
ووفق ماركيز، فإن عرض 5 حبات أرز في الحملة يهدف للتحذير حول كيف يمكن لموجات الجفاف والفيضانات والأعاصير الحالية تدمير مزارع الأرز في المستقبل.
كما يتطلب 1 رطل من الجبن 382 جالونًا من الماء لتصنيعه، حيث عند تفاقم أزمة المياه في المستقبل، سيصبح هذا المنتج الغذائي نادراً وباهظ الثمن.
وأيضاً يستهلك إنتاج 1 رطل من اللحم البقري ما يقرب من 2000 جالون من الماء، وفي حال ندرة المياه في المستقبل، فستكون الديدان بديلة عنه.
وتابع ماركيز: "يظهر في المتجر أيضًا مستقبل الأدوات الشخصية والمنزلية في ظل تفاقم أزمة المياه، حيث يعرض حذاءً بكعب عالٍ مع زعانف غوص، وأريكة قابلة للطفو في الماء، في رسالة مفادها بأن نكون مستعدين دائماً لحدوث الفيضانات المفاجئة".