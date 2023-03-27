متجر يعرض أطعمة بأشكال أدوية تحذيراً من أزمة المياه

يعرض متجر بقالة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت مشهداً قاتماً لمستقبل أزمة المياه في العالم، من خلال عرض كافة منتجاته من مياه الشرب وحتى شرائح البيتزا على شكل جرعات دواء، وبأسعار مرتفعة.

وبحسب وسائل إعلامية هولندية، يأتي هذا المتجر ضمن حملة تنظمها وزارة الخارجية في هولندا؛ بهدف التوعية حول مخاطر الفيضانات وتلوث المياه في مناطق من العالم وندرتها في مناطق أخرى.