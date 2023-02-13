رد حكومي على توقع حدوث "زلزال مدمر" في مصر
نفت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، صحة الكلام المتداول عن احتمال وقوع زلزال مدمر وموجة تسونامي في مصر.
وأثار تصريح العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، القلق لدى المصريين، بعد إشارته لاحتمالية تعرض مصر لـ"زلزال مدمر" خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هوغربيتس تحدث عن زلزال تركيا وسوريا، قبل وقوعه.
وقال العالم الهولندي في إجابة عن سؤال حول إمكانية حدوث هزة بمصر وبلدان أخرى في منطقة المتوسط: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن الجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة".
الحكومة ترد
ونشرت الحكومة المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانًا جاء فيه: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرّض مصر لموجة "تسونامي" وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرّض لها بعض الدول المجاورة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء".
وأكد المركز أنه "لا صحة لتعرض مصر لموجة تسونامي وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة".
كذب المنجمون
وفي تصريح لإرم نيوز، قال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، ردًّا على تنبؤات العالم الهولندي إن "مصر بعيدة تمامًا عن نطاق الزلازل المدمرة، وكذب المنجمون ولو صدقوا".
وأكد القاضي، أن "مصر آمنة، ولا يوجد أي بيانات تُشير إلى احتمالية وقوع زلزال مدمر في الفترة المقبلة، ولا حتى تعرض المدن الساحلية لموجات تسونامي".
ولفت إلى أن "مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالميًّا".
وأضاف القاضي أن "بعض المحافظات المصرية شعرت بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لكن النشاط الزلزالي في تلك المنطقة بعيد تمامًا عن مصر".
وبيّن أن "المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل هي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، وبعض المناطق في اليونان وقبرص، ويتم الشعور بها في مصر لكن دون أضرار".