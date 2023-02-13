رد حكومي على توقع حدوث "زلزال مدمر" في مصر

كذب المنجمون

وفي تصريح لإرم نيوز، قال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، ردًّا على تنبؤات العالم الهولندي إن "مصر بعيدة تمامًا عن نطاق الزلازل المدمرة، وكذب المنجمون ولو صدقوا".

وأكد القاضي، أن "مصر آمنة، ولا يوجد أي بيانات تُشير إلى احتمالية وقوع زلزال مدمر في الفترة المقبلة، ولا حتى تعرض المدن الساحلية لموجات تسونامي".

ولفت إلى أن "مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالميًّا".

وأضاف القاضي أن "بعض المحافظات المصرية شعرت بالزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لكن النشاط الزلزالي في تلك المنطقة بعيد تمامًا عن مصر".

وبيّن أن "المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل هي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، وبعض المناطق في اليونان وقبرص، ويتم الشعور بها في مصر لكن دون أضرار".