هل تغني "البدائل الخضراء" عن الوقود الأحفوري؟

وقود الكربون

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرون في تقنيات التقاط الكربون من الغلاف الجوي مضيعة للوقت، يرى فيها آخرون حلا مثاليا لتغير المناخ، وزادت الدراسات المتعلقة بالموضوع في مختلف الجامعات والمراكز البحثية الكبرى.

وفي هذا الإطار، أعلن فريق بحثي دولي تقوده جامعة "لوند" السويدية، في شباط/ فبراير 2022، عن تقنية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.

واستخدم الفريق مزيجا من مواد متقدمة تمتص ضوء الشمس وتستخدم طاقتها، فضلا عن أدوات التحليل الطيفي لليزر فائق السرعة، ومادة عضوية مسامية قادرة على امتصاص ضوء الشمس بكفاءة عالية.

من جانب آخر، طور باحثون من مؤسسة "طوكيو تك" اليابانية، منتصف العام 2022، تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود، من خلال استعمال حفاز كيميائي من الحديد المنحل في الألومينا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود حمض الفورميك.