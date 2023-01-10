هل تغني "البدائل الخضراء" عن الوقود الأحفوري؟
في ظل ارتفاع أسعار منتجات الوقود الأحفوري وتذبذب إمداداته، يشهد العالم في الأعوام الأخيرة توجها لافتا للاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة والخضراء.
ويبدو أن الضرورات الاقتصادية بدأت بالتواؤم والحاجة البيئية، في ظل ارتفاع الوعي الشعبي حول العالم بأضرار ما تصدره منتجات النفط من غازات دفيئة تلعب دورا كارثيا في الاحترار العالمي.
وقود الكربون
وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرون في تقنيات التقاط الكربون من الغلاف الجوي مضيعة للوقت، يرى فيها آخرون حلا مثاليا لتغير المناخ، وزادت الدراسات المتعلقة بالموضوع في مختلف الجامعات والمراكز البحثية الكبرى.
وفي هذا الإطار، أعلن فريق بحثي دولي تقوده جامعة "لوند" السويدية، في شباط/ فبراير 2022، عن تقنية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.
واستخدم الفريق مزيجا من مواد متقدمة تمتص ضوء الشمس وتستخدم طاقتها، فضلا عن أدوات التحليل الطيفي لليزر فائق السرعة، ومادة عضوية مسامية قادرة على امتصاص ضوء الشمس بكفاءة عالية.
من جانب آخر، طور باحثون من مؤسسة "طوكيو تك" اليابانية، منتصف العام 2022، تقنية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود، من خلال استعمال حفاز كيميائي من الحديد المنحل في الألومينا لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود حمض الفورميك.
وأعلنت شركة "جت بلو" الأمريكية وشركة "فيرجن أتلانتيك" البريطانية والقوات الجوية الأمريكية وشركات أخرى، في أيلول/ سبتمبر 2022، عن توقيع عقد لشراء وقود طائرات مستدام مستخرج من ثاني أكسيد الكربون، من شركة "آير كومباني" الناشئة في نيويورك.
استثمار الأمونيا
ونشر باحثون في جامعة "هيروشيما" اليابانية، مطلع العام 2022، دراسة تكشف النقاب عن نجاحهم في تصنيع الأمونيا ضمن الضغط العادي، في عملية واعدة جدا يمكن استخدامها لتخزين الطاقة المتجددة ونقلها، بالاعتماد على طيف واسع من الموارد؛ مثل الرياح والطاقة الشمسية.
واكتشف العلماء حديثا، دورا جديدا للأمونيا، فهي تستطيع حمل الطاقة، وتمتلك 9 أضعاف كثافة الطاقة مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم، وثلاثة أضعاف الهيدروجين المضغوط.
أكبر مصنع هيدروجين أخضر
وكشفت شركة "غرين هيدروجين إنترناشيونال" الأمريكية، في آذار/ مارس 2022، عن عزمها بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، بقدرة تصل إلى 60 غيغاواط، في ولاية تكساس الأمريكية.
وفي أيلول/ سبتمبر 2022، كشف باحثون من جامعتي "ملبورن" الأسترالية و"مانشستر" البريطانية، عن جهاز يعتمد على رطوبة الجو لتوليد الهيدروجين.
وصممت شركة "بينينفارينا" الإيطالية، أواخر العام 2022، سيارة تعمل على الوقود الهيدروجيني المخزن في 6 كبسولات قابلة للتبديل، فضلا عن خزان ثابت للوقود الهيدروجيني.
طاقة غير محدودة من جوف الأرض
وأعلنت شركة "كويس" الأمريكية للطاقة، في آذار/ مارس 2022، عن عزمها إنشاء أعمق حفرة في الأرض على أمل الوصول إلى طاقة مستدامة غير محدودة، قائمة على استثمار الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال الاقتراب من مركز الأرض.
بطاريات بكتيريا حيوية
ونجح باحثون من جامعة "بينغهامتون" الأمريكية، منتصف العام 2022، بتطوير بطارية حيوية يمكنها توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على تفاعلات البكتيريا، وتدوم لأسابيع عديدة من الإمداد بالطاقة الكهربائية في كل مرة.
محركات نانوية تعمل بالضوء
وفي تموز/ يوليو 2022، أعلن باحثون من جامعة "تكساس" الأمريكية، عن أول محرك نانوي صلب يعتمد على الضوء، لتشغيل أجهزة عديدة بفضل طبيعتها الصلبة وحركتها الدورانية.
وتستطيع المحركات الجديدة التقاط الغبار في عمليات تنقية الهواء، وقد تلعب دورا في توصيل المواد الدوائية في الجسم، فضلا عن قدرتها على تشغيل الطائرات دون طيار ومركبات صغيرة أخرى.
وقود نظيف من أوراق اصطناعية
وطور باحثون من جامعة "كامبريدج" البريطانية، في آب/ أغسطس 2022، أوراقا اصطناعية طافية على الماء يمكنها توليد وقود نظيف بواسطة ضوء الشمس والماء، من خلال العمل في مجموعات كبيرة على سطح البحر.
أول سيارة وقود حيوي
وفي أيلول/ سبتمبر 2022، أعلنت شركة "ماروتي سوزوكي" الهندية التابعة لشركة "سوزوكي" اليابانية، عن إطلاق أول سيارة تعمل بالوقود الحيوي.
وطور باحثون من جامعة "آستون" البريطانية، أواخر العام 2022، تقنية لإنتاج وقود حيوي عالي الجودة من خلال تغذية طحالب دقيقة على بقايا طحن القهوة، التي توفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطحالب.
ضرورة التحول
وعلى مدى عقود لم يُلقِ صناع القرار حول العالم بالا لتحذيرات العلماء والناشطين المناصرين للبيئة، لأسباب رأسمالية تضع الشهية غير المنضبطة للربح الفاحش في قائمة أولوياتها.
وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في العقود الأخيرة بشكل متسارع جدا، بتحولات خطيرة، لم يشهدها الكوكب لقرون خلت.
ومع ذوبان الجليد في القارتين القطبيتين، تغيرت مسارات الحيوانات وعادات هجرتها، وتسبب تعدينا على الموائل الطبيعية بتقليل المساحات البكر وتضييق المواطن الطبيعية.
وأدى حشر الحيوانات البرية في مواطن ضيقة جدا بانتقال غير مسبوق للفيروسات وتحورها، ومن ثم إصابتنا بها، مع ازدياد احتكاكنا بالحياة البرية.
وبدأت بالفعل موجة عالمية للبحث عن بدائل صديقة للبيئة، ونفذت بعض الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، في حين أطلقت دول أخرى خططا مستقبلية طموحة، كان لعالمنا العربي نصيب منها.
ويشير خبراء إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة أصبحت منخفضة في وقتنا الحالي وبدأت بمنافسة الطاقة الناجمة عن منتجات الوقود الأحفوري.