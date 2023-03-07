من كارثة بيئية لنقطة جذب سياحية.. "مونتي كالي" أكبر جبل ملح صناعي في العالم

وعلى الرغم من أنه من الصعب تقدير كمية الملح التي يتكون منها جبل "مونت كالي"، فإن معظم المصادر قدرت كتلتها الحالية بنحو 236 مليون طن، ويغطي هذا الجبل مساحة تعادل 114 ملعب كرة قدم، كما إن وزنه أثقل من برج إيفل 23600 مرة، وتزداد هذه الكتلة باستمرار، إذ يضاف إليها أكثر من 1000 طن من كلوريد الصوديوم كل ساعة بما يعادل نحو 7.2 مليون طن في السنة.

ويثير هذا الجبل بعض الأسئلة البيئية نظرًا لتكون هذا الجبل في وسط ألمانيا بالقرب من الغابات ونهر فيرا، وكانت أشارت الأبحاث إلى أن هذه الجبل الملحي، تسبب في ملوحة نهر فيرا وأيضًا المياه الجوفية في المنطقة، وهو ما تسبب في القضاء على أنواع من اللافقاريات هناك، حيث لم يتبق سوى 3 أنواع فقط من بين 60 نوعًا.