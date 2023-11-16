دراسة: أوروبا تتصدر قائمة الوفيات الناجمة عن الحرارة والتلوث

وبحسب الدراسة، فإن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي تسبب في تدمير صحة الناس في جميع أنحاء العالم في حين أنه في الوقت الحالي يبلغ 1.14 درجة مئوية "فقط".

إذا لم يتم احتواء الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية المتفق عليه في عام 2015، فإن كل شيء سيكون أسوأ بكثير، على سبيل المثال فإن معدل الوفيات السنوي بسبب درجات الحرارة القصوى سوف يرتفع بنسبة 370% بحلول منتصف هذا القرن.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاكل الصحية الناجمة عن تغير المناخ لها أيضًا تداعيات اقتصادية. إذ إنه في عام 2022 قد تسببت الأحداث المناخية القاسية في خسائر بقيمة 264 مليون دولار أي 23% أكثر مقارنة بالفترة ما بين 2010 و2014.

بالإضافة إلى خسارة 490 مليون ساعة عمل محتملة في جميع أنحاء العالم، أكثر بنسبة 42%، ففي أوروبا، ضاع ثلاث ساعات لكل عامل، وفي أفريقيا كان 161، وفي آسيا 189 ساعة لكل موظف، كما إن استمرار التعرض لدرجات الحرارة القصوى سيزيد من فقدان ساعات العمل المحتملة بنسبة 50%.