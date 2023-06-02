لارتفاع درجات الحرارة.. حرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي‎‎ في إسرائيل

وقالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية إنه بحلول الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة؛ اندلع ما يقارب 220 حريقًا في مناطق مفتوحة في جميع أنحاء إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وعللت سبب تلك الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت معدلها العام بعدة درجات مئوية.

ولفتت سلطة الإطفاء إلى أن عشرات فرق الإطفاء تعمل لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقلّ.

وأشارت إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب.

وفي الوقت ذاته، تسبّب الحمل العالي على التيار الكهربائي، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد، إذ عمدت شركة الكهرباء في إسرائيل، إلى قطع التيار الكهربائي في عدة أماكن بسبب الطقس.