الأمم المتحدة: الماء مؤشر هام على التغير المناخي



حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن جميع مناطق العالم شهدت ظواهر مناخية قصوى مرتبطة بالمياه في العام الماضي، وأن مليارات الأشخاص يعانون من شح في هذا المورد الأساسي.

وعرفت مناطق كبيرة من العالم جفافاً زاد عن الظروف الطبيعية في العام 2021؛ بسبب تغير المناخ وظاهرة "النينيا" الجوية، على ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد في تقريرها السنوي الأول عن حالة موارد المياه العالمية.

أعدت المنظمة التقرير للمساعدة في تقييم آثار التغير المناخي والبيئي والمجتمعي على الموارد المائية في العالم.

ويتمثل الهدف من هذا التقييم السنوي في دعم مراقبة وإدارة موارد المياه العذبة العالمية في عصر يشهد طلباً متزايداً وإمدادات محدودة.

قال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس في بيان: "غالباً ما نشعر بتغير المناخ من خلال الظواهر المائية، إلى جانب آثار متعاقبة على الاقتصادات والنظم البيئية وجميع جوانب حياتنا اليومية، ومع ذلك، ليس هناك فهم كافٍ للتغيرات في توزيع موارد المياه العذبة وكميتها ونوعيتها".