10 صور أيقظت العالم بشأن أزمة المناخ

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تلك الصورة و9 صور أخرى قالت إنها أسهمت في إيقاظ العالم بشأن أزمة التغيرات المناخية، وإن كان الاستيقاظ متأخراً.

وأشارت إلى أن الصور التقطها المصور الكندي المعروف بول نيكلين في عدة مناطق من العالم على مر السنوات الماضية، وعرضت في فيلم وثائقي لناشيونال جيوغرافيك.

وقالت الشبكة: "يتذكر المصور الكندي التقاط تلك الصورة، كان ذلك في آب (أغسطس) عام 2014، وكانت درجات الحرارة في سفح بارد بالنرويج دافئة بشكل غير عادي وتزيد على 70 درجة فهرنهايت (21 درجة مئوية)".

وأضافت: "عندما اقترب المصور من زاوية غطاء جليدي في جزيرة نورد اوستلانديت النرويجية رأى أكثر من عشرة شلالات تتساقط من الجليد، وقال المصور: لقد كان المشهد الأكثر شاعرية وجمالاً رأيته في حياتي، لكنه كان مخيفاً ومحزناً أيضاً".

وأشارت إلى أن الصورة الثانية هي لدب قطبي هزيل يترنح وهو يبحث عن الطعام، مضيفة أن الصورة التي التقطت في عام 2017 حظيت باهتمام واسع النطاق، مما أثار نقاشًا عالمياً مستمراً حول تغير المناخ.