خبير يكشف سبب زلزال تركيا

وقال القاضي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الزلزال هو الأقوى منذ 1990، مشيرًا إلى أن سبب الزلزال هو الوضع الجيولوجي في المنطقة، بجانب تقاطع عدد من الفوارق الرئيسة.

وأضاف: "النشاط الجيولوجي في تلك المنطقة هو السبب في وقوع تلك الهزات الأرضية القوية، وارتفاع معدلاتها"، مشيرًا إلى أن ذلك النشاط يعطي فرصًا كبيرة لاحتمالات وقوع الهزات الأرضية في نطاق المتوسط والمنطقة التي تقع فيها مصر وسوريا وتركيا.

ولفت إلى ابتعاد مصر عن مركز هذا الزلزال، فهو على بعد نحو 700 كم من أقرب أراض مصرية.