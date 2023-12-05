وزير بيئة غرب أستراليا لـ"إرم نيوز": نمتلك مع دول الخليج المقومات لنكون قوى خضراء عظمى

أكد وزير البيئة في غرب أستراليا، ريس ويتبي، أن بلاده، ودول الخليج العربي، تمتلك المقومات لتكون قوى خضراء عظمى في العالم بالاعتماد على الموارد المتوافرة.

وخلال مقابلة مع "إرم نيوز"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، قال إن أستراليا، والإمارات، وباقي دول الخليج، تمتلك الرياح والرمال والمساحات الواسعة، ومصادر كبيرة للطاقة المتجددة، تؤهلها لتكون قوى خضراء عظمى.

وبين "ويتبي" أن غرب أستراليا تتمتع بمناخٍ وأراضٍ واقتصادٍ مشابه لدول الخليج، وتشترك في عدة أمور كالوقود الأحفوري، والطاقة مرتفعة الكثافة.