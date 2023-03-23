مستحضرات الوقاية من الشمس تؤذي النظم البيئية للمياه العذبة

يتكاثر في كافة النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، مخلوق حساس جدًّا تجاه المواد الكيميائية الملوثة، يسمى البرغوث المائي.

ومنذ سنوات عديدة، اعتبر الباحثون البيئيون، استنادًا إلى دراسات قصيرة، أن مادة فلتر الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في المستحضرات التجميلية الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس الضارة، تؤذي هذه البراغيث المائية.

وجرّاء ذلك، حظرت العديد من الوجهات السياحية للبحيرات العذبة الشهيرة في دول "أروبا، وبالاو، وتايلاند" وأيضًا بولاية هاواي الأمريكية، وضع زوارها لمنتجات الوقاية من الشمس التي تحتوي على فلتر الأشعة فوق البنفسجية، موضحةً سبب ذلك بأنه "يمكن أن يتسرب من بشرتهم إلى هذه المياه، وتلحق نظامها البيئي بالضرر".