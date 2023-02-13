بدء عمليات إزالة الأنقاض في منطقة تركية دمرها الزلزال

أظهر مقطع مصور بطائرة مسيرة، يوم الاثنين، حفارات آلية بدأت بإزالة الأنقاض من منطقة حضرية في إقليم هاتاي بجنوب تركيا الذي دمره الزلزال الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي، مع اقتراب عملية العثور على ناجين من نهايتها.

وأظهر المقطع عدة حفارات هيدروليكية ضخمة بالقرب من مدينة أنطاكية، تنقب في أكوام الحجارة أو تهدم أسقف المباني الخرسانية المتأرجحة، مع تصاعد سحابات ترابية من الحطام في ظل تساقط الحجارة الخرسانية.

وانتشر العاملون المرتدون السترات سهلة الرصد في المنطقة المقفرة التي كانت يوماً منطقة سكنية، بينما وقفت مجموعات من الناس لمتابعة ما يجري من مسافة آمنة.