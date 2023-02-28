الهندسة الجيولوجية الشمسية.. حل لأزمة المناخ أم بوابة لإثارة الحروب؟

يبدو الأمر وكأنه شيء من الخيال العلمي: بلد يعاني من الحرارة أو الفيضانات أو فشل المحاصيل يقرر بمفرده إرسال أسطول من الطائرات لرش رذاذ ناعم يحجب أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض، ما يقلل درجات الحرارة ويوفر الراحة لـ "السكان العطشى".

والتقنية الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة العام الماضي يمكن أن تعتبرها دول أخرى تهديدًا لمواطنيها وتستعد للرد العسكري.

لكن أعضاء مجتمع المخابرات الأمريكية ومسؤولين آخرين في الأمن القومي كانوا قلقين العام الماضي بما يكفي للتخطيط لكيفية تجنب حرب يثيرها هذا النوع من هندسة المناخ.

وفي بيان نشروه الأسبوع الجاري حذر أكثر من 60 عالمًا أمريكيًا بضرورة إجراء دراسة دقيقة ومستفيضة قبل الشروع في العمل على "الهندسة الجيولوجية الشمسية" التي تشمل عكس ضوء الشمس بعيدًا عن الأرض للتخفيف من آثار تغير المناخ.