تقرير: الوضع البيئي في قطاع غزة على صفيح ساخن

تعالت أصوات حقوقية، اليوم الإثنين، لحماية قطاع غزة من وضع بيئي كارثي؛ نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 16 عاما، وما زادت عليه الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

جاء ذلك بالتزامن مع حلول "يوم البيئة العالمي"، الذي يصادف الخامس من يونيو/حزيران من كل عام.

وحذر "مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان" من أن "قطاع غزة يعيش واقعًا بيئيًا مترديًا، حيث تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس حقوق السكان في الصحة، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة".