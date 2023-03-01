اكتشاف حشرات مغطاة بحبوب اللقاح منذ 280 مليون عام

وأوضح الدكتور الكسندر خراموف الباحث في معهد "علم الأحافير" في الأكاديمية الروسية للعلوم بموسكو، أن الاكتشاف يسلط الضوء على التطور المبكر للتلقيح من الحشرات، ويقدم دليلًا مباشرًا على انتشار حبوب اللقاح من قبل حشرات تلك الحقبة.

ولفت إلى أن الحشرات وجدت في صخور مترسبة في قاع بحيرة قديمة منذ حوالي 280 مليون سنة، في أوائل العصر البرمي وهي الفترة الأخيرة من عصر الباليوزويك، مضيفا أنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما إذا كانت تلك الحشرات مستهلكة لحبوب اللقاح أم أنها أسهمت في التلقيح.

وذكر خراموف أن هذه الحشرات لها أجنحة و"لذلك يمكنها تفريق حبوب اللقاح بفعالية، مضيفا: "لا يمكننا العودة في آلة الزمن لملاحظة ما إذا كانت هذه الحشرات قد قامت بعمل التلقيح أم لا.. ومن يدري، ربما التهمت ببساطة حبوب اللقاح ولم تستفد منها النباتات".