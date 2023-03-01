اكتشاف حشرات مغطاة بحبوب اللقاح منذ 280 مليون عام
يعتقد علماء روس أنهم اكتشفوا أقدم الحشرات مغطاة بحبوب اللقاح، ويعود تاريخها إلى أكثر من 280 مليون عام.
وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام روسية، أن علماء الحفريات في روسيا اكتشفوا بقايا أحفورية لحشرات قديمة تشبه حشرات الأذن في بحيرة على بُعد حوالي 1600 كيلومتر من العاصمة موسكو.
وتم العثور على هذه الحشرات، التي تنحدر من حقبة "الباليوزويك" من حوالي 542 إلى 250 مليون سنة مضت، مغطاة بحبوب اللقاح من النباتات غير المزهرة المنتجة للبذور والمعروفة باسم "عاريات البذور".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا، كان قبل وقت طويل من اكتشاف النباتات المزهرة، في وقت ما بين 100 إلى 50 مليون سنة.
وقال العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة "علوم الأحياء" تسبق أقدم الحشرات المغطاة بحبوب اللقاح المعروفة بحوالي 120 مليون سنة، وإنهم يعتقدون أيضًا أن سلوك هذه الأنماط الحشرية يمكن اعتباره مقدمة لتلقيح الحشرات.
وأوضح الدكتور الكسندر خراموف الباحث في معهد "علم الأحافير" في الأكاديمية الروسية للعلوم بموسكو، أن الاكتشاف يسلط الضوء على التطور المبكر للتلقيح من الحشرات، ويقدم دليلًا مباشرًا على انتشار حبوب اللقاح من قبل حشرات تلك الحقبة.
ولفت إلى أن الحشرات وجدت في صخور مترسبة في قاع بحيرة قديمة منذ حوالي 280 مليون سنة، في أوائل العصر البرمي وهي الفترة الأخيرة من عصر الباليوزويك، مضيفا أنه من المستحيل القول على وجه اليقين ما إذا كانت تلك الحشرات مستهلكة لحبوب اللقاح أم أنها أسهمت في التلقيح.
وذكر خراموف أن هذه الحشرات لها أجنحة و"لذلك يمكنها تفريق حبوب اللقاح بفعالية، مضيفا: "لا يمكننا العودة في آلة الزمن لملاحظة ما إذا كانت هذه الحشرات قد قامت بعمل التلقيح أم لا.. ومن يدري، ربما التهمت ببساطة حبوب اللقاح ولم تستفد منها النباتات".