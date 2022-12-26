مصرع 17 شخصًا جراء تساقط الثلوج في اليابان
أدى تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء اليابان إلى مصرع 17 شخصًا، في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لحصيلة أولية نشرتها إحدى الوكالات الحكومية، اليوم الإثنين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد.
في الأيام الأخيرة، تساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال.
ومنذ 17 كانون الأول/ديسمبر، لقي 17 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.
وأشارت قناة "إن اتش كا" التلفزيونية العامة إلى تعرض كبار السن لحوادث مميتة بعد خروجهم لإزالة الجليد حول منازلهم أو على سطحها.
في هوكايدو، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل، في الأيام الأخيرة، لكن أعيد تشغيل الشبكة بالكامل تقريبًا.
نصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان المناطق المتضررة بعدم القيادة بعد أن علقت عدة مركبات في الطرقات.
من المتوقع أن تتراجع كثافة موجة الثلوج في اليابان، اعتبارًا من الإثنين.