مصرع 17 شخصًا جراء تساقط الثلوج في اليابان

أدى تساقط الثلوج بغزارة في معظم أنحاء اليابان إلى مصرع 17 شخصًا، في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لحصيلة أولية نشرتها إحدى الوكالات الحكومية، اليوم الإثنين، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في جميع أنحاء البلاد.

في الأيام الأخيرة، تساقطت الثلوج بغزارة على جزيرة هونشو، على امتداد بحر اليابان وعلى جزيرة هوكايدو الكبيرة في الشمال.