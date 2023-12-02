مبادرات مغربية تسعى للحد من آثار التغير المناخي

يشكّل تغير المناخ تحدياً أساسياً أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، حيث تشير السيناريوهات إلى أن مناخ المغرب سيصبح قاحلا أكثر بسبب قلة المطر وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الطبيعية الحادة المتكررة.

كما يترك استمرار هذا التوجه تأثيراً سلبيا على الموارد المائية والتنوع البيولوجي، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف خلال 70 سنة الأخيرة عشرين موسم جفاف.

وإذا كانت الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، فرصة سنوية لتجديد الوعي بضرورة الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الحرارية والالتزام لفائدة البيئة، فإنها تشكل مساحة لتسليط الضوء على الجانب غير الرسمي لانخراط المغرب، والحديث عن المبادرات الفردية والاجتماعية التي تدعم الابتكار الأخضر وتشجع الاقتصاد الدائري.