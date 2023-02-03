هزة أرضية تضرب الغردقة المصرية

وضرب مصر قبل نحو أسبوع، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، كان مركزه في شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة مركز الزلازل تبعد 502 كيلومتر من السواحل المصرية، وعلى عمق 54 كليومترًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ عمل تفسير كامل للبيانات.

وعن دخول مصر حزام الزلازل، بعد كثرتها خلال الفترة الأخيرة، نفى رئيس معهد البحوث الفلكية ذلك، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "مصر لم تدخل حزام الزلازل".

وأشار إلى أن "التغيرات المناخية ليس لها تأثير على النشاط الزلزالي، لكن قد تكون أحد أسباب غمر بعض المناطق في البلاد (الإسكندرية والدلتا)؛ نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر وهبوط دلتا النيل.