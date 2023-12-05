مجموعة التنسيق العربية: تخصيص 10 مليارات دولار لدعم تحول الطاقة

أعلنت مجموعة التنسيق العربية على هامش مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي "كوب28"، اليوم الثلاثاء، أنها ستخصص 10 مليارات دولار لدعم تحول الطاقة حتى عام 2030.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن التمويل الذي قدمته المجموعة، وهي تحالف إستراتيجي لمؤسسات تنمية إقليمية ودولية، يهدف إلى "لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية".

وتشمل النقاط الرئيسة للخطة الإستراتيجية تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة.