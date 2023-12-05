مجموعة التنسيق العربية: تخصيص 10 مليارات دولار لدعم تحول الطاقة
أعلنت مجموعة التنسيق العربية على هامش مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي "كوب28"، اليوم الثلاثاء، أنها ستخصص 10 مليارات دولار لدعم تحول الطاقة حتى عام 2030.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن التمويل الذي قدمته المجموعة، وهي تحالف إستراتيجي لمؤسسات تنمية إقليمية ودولية، يهدف إلى "لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية".
وتشمل النقاط الرئيسة للخطة الإستراتيجية تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة.
كما تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
ويعتمد هذا التعهد، بحسب الوكالة، على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في العام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.